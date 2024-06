Yazici Milan, la pista si COMPLICA? Un club di Serie A piomba sul trequartista. Gli AGGIORNAMENTI

Yazici-Milan, aumenta la concorrenza per il trequartista in scadenza di contratto con il Lille: anche la Lazio pensa al calciatore

Come riportato dal Corriere dello Sport, aumenta nel calciomercato Milan la concorrenza per Yazici, trequartista del Lille in scadenza di contratto al termine della stagione.

Il ragazzo sarebbe una precisa richiesta di Fonseca alla società rossonera ma nelle ultime ore anche la Lazio avrebbe manifestato grande interesse per il colpo a parametro zero. Le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell’altro.