Yazici Milan, che occasione a zero! E Fonseca potrebbe risultare decisivo: le NOVITÀ

Yazici Milan, che occasione a zero! E Fonseca potrebbe risultare decisivo nella corsa al nazionale turco: le NOVITÀ

Rispunta il nome di Yusuf Yazici per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Il nazionale turco, che si è svincolato dal Lille dopo la fine del suo contratto con i francesi, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e potrebbe rappresentare un’idea per i rossoneri.

Sulle sue tracce c’è anche il Fenerbahce, ma chiaramente una chiamata di Fonseca (che lo ha già allenato proprio nella sua ultima esperienza in Ligue 1), potrebbe spingere Yazici al trasferimento in Italia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.