Wolfsberger Milan: ecco dove vedere la partita in TV e streaming

Oggi il Milan di Pioli tornerà in campo per la terza amichevole stagionale, avversario il Wolfsberger.

In TV la partita sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre (Sportitalia), lo stesso vale per lo streaming affidato al sito ufficiale di Sportitalia, oppure scaricando l’app su una Smart TV o qualsiasi altro dispositivo mobile.