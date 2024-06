Wieffer Milan, Diavolo in forte pressing: la STRATEGIA dei rossoneri per il centrocampo

Wieffer Milan, Diavolo in forte pressing: la STRATEGIA dei rossoneri per rinforzare il centrocampo nel corso dell’estate

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan concentrandosi anche sui possibili rinforzi dei rossoneri per quanto riguarda il centrocampo.

Il primo nome sulla lista è e resta quello di Fofana, per il quale il Diavolo sta lavorando per cercare di bruciare la concorrenza. Tra le alterative al francese c’è anche Wieffer, mediano che si è messo in mostra con la maglia del Feyenoord e che piace molto al Milan per caratteristiche.