Warren Bondo chiama il Milan: «Giocare con Kessiè mi aiuterebbe»

Warren Bondo resta accostato al Milan. Il giovane centrocampista del Nancy ha parlato delle voci di mercato che lo vedono in maglia rossonera nel corso di un’intervista. Le sue parole.

«Molti giovani hanno fallito andando all’estero troppo in fretta, lo so. Ma allo stesso tempo, non sono il tipo che ha paura (…). Stare fianco a fianco di tre come Zlatan, Giroud, Kessié e molti altri, mi aiuterebbe a progredire enormemente.»