Walker Milan, tifosi increduli: il club potrebbe prendere questa decisione! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan con vista sulla prossima estate continuano le riflessioni sul futuro di Kyle Walker. Appena recuperato dall’infortunio, dopo essere rimasto in dubbio fino all’ultimo per il derby contro l’Inter.

Il Milan, che può riscattare Walker per 5 milioni di euro dal Manchester City a giugno, non è più così convinto di procedere con l’acquisto a titolo definitivo visto anche l’oneroso ingaggio che il calciatore andrebbe a percepire in caso di conferma (4.5 milioni di euro annui fino al 2027).