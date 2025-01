Walker spiega il famoso bonus Champions League: «Sono venuto qui per vincere trofei, credo in questa cosa». Le sue parole in conferenza stampa

Kyle Walker, primo acquisto del calciomercato Milan di gennaio, si è presentato in conferenza stampa dopo aver assistito ieri a San Siro alla vittoria in rimonta contro il Parma. Di seguito le sue parole sul famoso bonus Champions League.

«Bonus Champions? Sarebbe un sogno vincerla, ho vissuto entrambe le situazioni al City in due finali. Di questo però se ne parlerà più avanti, dipende da noi. Non è un bonus economico, il bonus sarebbe vincere la Champions, non gioco per soldi. Al City non stavo andando bene, non giocavo, sono venuto qui per giocare e vincere dei trofei. Con il Tottenham ci sono andato vicino, al City ne ho vinti 17 e non voglio fermarmi qui anche se ho 34 anni».