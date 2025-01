Conferenza stampa Walker: le parole del nuovo acquisto rossonero

Conferenza stampa Walker: il nuovo acquisto rossonero si presenta da Milanello dopo l’ufficialità dei giorni scorsi. Le sue dichiarazioni

Kyle Walker, primo acquisto del calciomercato Milan di gennaio, si presenta in conferenza stampa dopo aver assistito ieri a San Siro alla vittoria in rimonta contro il Parma.

«Per me giocare in questo club, indossare una maglia storica, è qualcosa di fantastico. Ho ambizione di provare una nuova esperienza e voglio dimostrare tutto il mio talento».

«Ho parlato con uno dei grandi (Ibrahimovic) prima di venire qua. Mi ha chiarito il concetto che la società vuole far bene, ha ambizione. Un inizio è stata la vittoria in Supercoppa. In campionato non sta facendo bene ma in

Champions sì».

«Quando ero bambino vedevo le grandi squadre italiane come Milan o Juventus. Volevo vivere queste emozioni in Italia. C’erano tante squadre interessate a me ma ho preferito restare in Premier. Adesso penso che questo sia il momento giusto per venire qua. Voglio dimostrare di essere importante non solo in Premier ma anche in Serie A».

«Cosa serve al Milan? Quello che ho visto negli ultimi minuti, ma per tutta la partita. Voglia di vincere. C’è stata una grande differenza tra il primo e il secondo tempo. Ci vuole leadership e carattere in campo. Zlatan ha parlato di quello che è successo tra Conceicao e Calabria, hanno dimostrato che quello che serve è il carattere».

«La storia della società ed anche il progetto che Zlatan mi ha proposto».

«Bonus Champions? Sarebbe un sogno vincerla, ho vissuto entrambe le situazioni al City in due finali. Di questo però se ne parlerà più avanti, dipende da noi. Non è un bonus economico, il bonus sarebbe vincere la Champions, non gioco per soldi. Al City non stavo andando bene, non giocavo, sono venuto qui per giocare e vincere dei trofei. Con il Tottenham ci sono andato vicino, al City ne ho vinti 17 e non voglio fermarmi qui anche se ho 34 anni».

«No, è calcio. Succedono delle cose durante le partite, ma al fischio finale abbiamo ottenuto la vittoria che volevamo, che serviva, e siccome che mercoledì abbiamo una partita importnate e domenica il erby, è stato un passo imporante per far sì che questa settimana cominciasse nel migliore dei modi».

«È ciò che devo fare. Con la mia età, con la mia esperienza posso passare questo messaggio ai più giovani, ma non posso farlo da solo. Ci sono anche altri leader, ma forse c’è una mancanza di fiducia. Ci vuole costanza di risultato, è cambiato l’allenatore, ma credo che Conceiçao abbia delle buone idee, buone basi sulle quali costruire la squadra. A volte ci vuole disciplina, quel fuoco dentro che deve essere trasmesso agli altri e che forse ultimamente è un po’ mancato. Spero che Rubs (Loftus-Cheek, ndr), Fik (Tomori, ndr) e Tammy (Abraham, ndr) possano avere fiducia in me. Spero che i miei compagni possano seguirmi in campo. Ho vinto tanto in carriera, ma vengo qui con l’auspicio di vincere tanti altri trofei con il Milan».

