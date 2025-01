Walker Milan, spuntano le cifre dell’ingaggio! Ecco quanto guadagnerà in rossonero

Walker Milan, si attende solo l’ufficialità del suo passaggio in rossonero. Svelato quanto guadagnerà il difensore

In queste ore è arrivata la fumata bianca definitiva: Kyle Walker sarà un nuovo calciatore del Milan. Si attende solo il comunicato ufficiale per il trasferimento del classe 1990 in rossonero, è lui il primo colpo del calciomercato in entrata.

Matteo Moretto, sul proprio profilo X, ha svelato quanto guadagnerà il giocatore inglese: 2.5 milioni di euro fino a fine stagione e poi il contratto sarà di 4.5 milioni di euro fino al 2027.