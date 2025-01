Condividi via email

Walker Milan, fissata la sua data d’arrivo a Milano: si infiamma il calciomercato rossonero. Le ultimissime notizie sulla squadra

Il calciomercato Milan sta per concludere un colpo da 90. I rossoneri e il Manchester City hanno limato gli ultimi dettagli per l’accordo definitivo per Walker che lo porteranno ad essere un nuovo giocatore a disposizione di Conceicao.

Come riportato da Daniele Longo l’ex Tottenham arriverà in Italia nella giornata di domani con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Fissate le visite mediche.