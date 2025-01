Walker e la battuta a Conceicao, la risposta del mister: «Sono d’accordo con lui»

Condividi via email

Walker, mister Sergio Conceicao ha svelato una battuta fatta dal nuovo arrivato nel calciomercato invernale

Kyle Walker, primo acquisto del calciomercato invernale del Milan, ha fatto una battuta sul discorso legato alla lingua italiana. Il difensore inglese sta affrontando le prime difficoltà, mister Sergio Conceicao ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua in questo senso facendo anche una battuta,

LE PAROLE DEL MISTER – «Walker mi ha detto che non è possibile parlare l’italiano e io sono d’accordo con lui. Anche per me è difficile»