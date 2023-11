Walace sicuro sul futuro di Samardzic: «E’ un campione che andrà a vincere scudetti». Le parole del centrocampista dell’Udinese

Walace ha parlato ai microfoni Radio TV Serie A di Lazar Samardzic. Ecco le parole del centrocampista dell’Udinese sull’obiettivo del Milan:

«Questa società è in grado di riconoscere i giocatori con una grande potenzialità in grado di diventare campioni. Samardzic è uno di questi che andrà a vincere scudetti. Io ho la fortuna di vederlo ad ogni allenamento e quello che fa vedere è devastante. Non gli manca niente per fare il salto di qualità, solo il contatto fisico ma credo che ci arriverà. È già pronto per una grande squadra. Mi dispiace per quanto successo quest’estate ma qui ha la possibilità di giocare sempre e sa che in questa piazza è un giocatore importante. Brenner sto cercando di aiutarlo, parlo tanto con lui. È arrivato dagli Stati Uniti dove si gioca un altro calcio e in Italia ha visto che si corre tanto. Era un po’ spaventato all’inizio ma ora ha capito come funziona. Purtroppo è successo quel che è successo ma è un giocatore di qualità e quando tornerà ci darà una mano».