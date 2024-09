Vos Milan, le PRIME immagini del nuovo acquisto rossonero: numeri da URLO – VIDEO

Il calciatore del Milan Silvano Vos ha incantato tutti con la maglia del Milan Futuro nella gara contro il Carpi

Numeri da urlo per il nuovo acquisto del Milan Silvano Vos. Il calciatore olandese, arrivato quest’estate dall’Ajax, ha stregato tutti durante la sua prima apparizione con la maglia del Milan Futuro, la selezione B dei rossoneri militante in Serie C, nella gara di campionato contro il Carpi.

Il calciatore, nato ad Amsterdam il 16 marzo del 2005, ha stregato sia compagni di squadra che avversari, dando l’idea di essere già pronto per essere aggregato alla prima squadra allenata da mister Fonseca.