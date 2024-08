Vos Milan, CHI È il classe 2005 seguito dai rossoneri? Dal paragone con Seedorf a un RECORD speciale: l’IDENTIKIT dell’obiettivo di mercato

Spunta un nuove nome per il calciomercato Milan a centrocampo: il classe 2005 Silvano Vos attualmente in forza all’Ajax.

Il giocatore potrebbe rappresentare un’opportunità non solo per Bonera con il Milan Futuro ma anche per Fonseca. Il centrocampista di origine del Suriname, proprio come Seedorf, ha giocato 34 partite nella scorsa stagione con l’U21 dei Lancieri facendo anche l’esordio in Europa League. Inoltre a 11 anni ha vinto un premio per aver effettuato 3178 palleggi.