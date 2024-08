Vos Milan, affare ai DETTAGLI! La CIFRA del possibile ACCORDO: la decisione su dove giocherà, le ultimissime

Aggiornamento importante per quanto riguarda il possibile colpo del calciomercato Milan, Silvano Vos. Luca Bianchin tramite X ha annunciato che la trattativa è ai dettagli.

PAROLE – «Milan e Ajax sono ai dettagli per Silvano Vos. Accordo praticamente trovato. In giornata sono stati fatti passi importanti, si lavora per chiudere in queste ore. Il Milan punta a strappare un sì per 3 milioni più 2 di bonus. Il 2005 olandese giocherebbe tra A e Milan Futuro».