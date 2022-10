Vlahovic a JTV: «Oggi gara non semplice, qui le partite non finiscono mai»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato nel pre-partita della gara delle 18 contro il Milan: le sue dichiarazioni

«Non sarà una partita facile, dovremo dare tutto ed essere concentrati dal primo al 95° minuto. Le partite a San Siro non finiscono mai, dobbiamo restare sempre in partita. Primo gol a San Siro? Non lo so, posso solo dire che mi metterò a disposizione della squadra e darò tutto».