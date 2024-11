Virdis sicuro: «Entrambe fondamentali nella mia carriera. Milan favorito sul Cagliari, ma...»

Pietro Paolo Virdis, doppio ex della partita tra il Cagliari ed il Milan, oggi ha rilasciato delle dichiarazioni tra passato, presente e futuro

Nella giornata odierna è stata pubblicata l’intervista realizzata con Pietro Paolo Virdis dal quotidiano La Nuova Sardegna. Il doppio ex della partita dell’Unipol Domus tra il Cagliari ed il Milan ha rilasciato delle dichiarazioni su diverse tematiche. Le sue parole:

LE DUE EX SQUADRE – «Cagliari e Milan sono state fondamentali nella mia carriera. Il Cagliari è stata a società che mi ha lanciato nel calcio che conta e che è anche il simbolo sportivo della mia terra. Al Milan sono legato perché ho raccolto grandissime soddisfazioni, compreso il titolo di capocannoniere della Serie A. ».

PRONOSTICO – «Sicuramente i rossoneri sono favoriti. Oltretutto la vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu ha regalato una carica incredibile a tutti i giocatori. Ma il Cagliari è abituato a lottare per la salvezza, gioca sul proprio campo ed ha il supporto dei tifosi. Per questo dico che i rossoneri si fanno preferire, ma nel calcio non si sa mai».

MILAN – «Hanno iniziato la stagione zoppicando un pochino, ma ora pare che tutti i problemi siano stati risolti. Sono stati bravi a ricompattarsi dopo aver attraversato un po’ di tensioni nel loro spogliatoio. E dunque, secondo il mio parere, possono fare buone cose sia un campionato che in Champions League».