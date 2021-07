Vice Theo Hernandez, si fa largo l’ipotesi ‘interna’

In attesa di definire le trattative nei dettagli, i rossoneri vagliano diverse ipotesi per il vice Theo Hernandez

In attesa di definire le trattative nei dettagli, i rossoneri aspettano la conclusione di Euro 2020. Diogo Dalot è già stato eliminato, ma il Manchester United non sembra volerlo cedere in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan sta cercando due alternative a Calabria e Theo Hernandez, senza tuttavia aver trovato una linea chiara. Con la cessione di Laxalt, a sinistra non c’è più nessuna opzione come vice Theo. Stefano Pioli starebbe pensando di aggregare il giovane Kerkez in prima squadra, mettendolo sotto la lente di ingrandimento in estate.

Se il ragazzo si comporterà bene nei prossimi due mesi, potrebbe anche diventare l’alternativa al terzino francese.