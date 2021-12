Vice Kjaer: il Milan pensa a quattro nomi. Ecco chi sono

Vice Kjaer: il Milan pensa a quattro nomi per sostituire l’esperto difensore danese. Due all’estero e due in Italia. Ecco chi sono

Il Milan è alla disperata ricerca del vice Kjaer, e si muoverà sul mercato per sostituirlo (come ha ammesso anche Paolo Maldini). I rossoneri hanno nel mirino circa quattro nomi per sostituire il danese.

Secondo Tuttosport, infatti, ci sarebbero le due piste estere: Botman del Lille e Sarr del Chelsea. Mentre in Italia si guarda a Bremer e Milenkovic. Tuttavia, Torino e Fiorentina non sembrano intenzionate a mollare i propri giocatori a gennaio.