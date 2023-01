Pioli recupera Krunic anche se dovrebbe partire dalla panchina: ecco le ultime in vista di Milan-Lazio

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli ha recuperato Rade Krunic che è tornato ad allenarsi in gruppo sarà quindi a disposizione per il match di domani tra Milan e Lazio.

Il centrocampista bosniaco dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.