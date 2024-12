Verona Milan, Jimenez tra i migliori in campo, ormai è un titolare: la pagella

Verona Milan, il giovane Jimenez è tra i migliori in campo, ormai merita un posto da titolare: ecco la pagella della Gazzetta

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano in Jimenez uno dei migliori in campo della sfida vinta ieri sera dai rossoneri per 0-1 sul campo del Verona. Il giovane ha giocato una grande partita, coraggiosa e tecnica sin dai primi minuti:

PAROLE – “Quando accelera sembra il vero… Theo. Bene sia da terzino sia da esterno alto. Cross, dribbling e un tiro pericoloso: come toglierlo ora dai titolari?“