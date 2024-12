Verona Milan, il peggiore in campo è Chukwueze: Fonseca deluso, ecco perchè

Verona Milan, il peggiore in campo della sfida del Bentegodi è Samuel Chukwueze: il nigeriano è privo di guizzi in avanti

Le pagelle della Gazzetta dello Sport hanno unanimemente indicato come peggiore in campo della sfida tra Verona e Milan Samuel Chukwueze (5 il voto in pagella). Il nigeriano non si accende in avanti e bada più alla quantità che alla qualità. Questo il giudizio:

PAROLE – «Lento e prevedibile: si accentra sempre sul sinistro per il traversone, ma non fa male. Copre tutta la fascia per difendere. Più quantità che qualità».