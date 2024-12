Verona Milan, scatta l’ora fatale: questa sera i rossoneri si giocano tutto. Fonseca torna in bilico e c’è la lotta Champions

Verso Verona Milan il Corriere dello Sport parla di ora fatale, ricordando la ‘fatal Verona’ decisiva per i rossoneri qualche anno fa. Paulo Fonseca è tornato in bilico dopo il pareggio contro il Genoa per 0-0 e sta sera potrà essere di nuovo una partita importante per il suo futuro.

Il giornale sottolinea anche come la gara è fondamentale per la rincorsa Champions che vede il Milan lontano dai primi quattro posti.