Verona Milan, lui tra i migliori dei rossoneri: è ancora una volta fondamentale! Questa la pagella della Gazzetta dello Sport

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano in Reijnders uno dei migliori in campo della sfida vinta ieri sera dai rossoneri per 0-1 sul campo del Verona. L’ex AZ è stato decisivo con il gol ad inizio secondo tempo che ha deciso la gara sull’imbucata di Fofana:

PAROLE – «Da trequartista è meno nel vivo perché Duda lo segue ovunque. Un tempo toccando pochi palloni, poi però decide il match: è già a 8 reti. Super».