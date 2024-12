Verona Milan, Fonseca sorprende tutti: Liberali e Jimenez ancora titolari. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Continua la preparazione del Milan in vista della trasferta contro l’Hellas Verona. I rossoneri, attualmente alla posizione numero 8 in classifica, hanno bisogno disperatamente di una vittoria per risalire.

Come riportato da Sky, Paulo Fonseca sarebbe intenzionato nuovamente a confermare titolari Jimenez e Liberali. Theo Hernandez, dunque, è destinato a sedersi nuovamente in panchina: in attacco, invece, è ballottaggio a tre tra Morata, Abraham e Camarda.