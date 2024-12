Verona Milan, Fonseca non cambia! Ha provato lui in allenamento, non ci sono più dubbi

Verona Milan, Paulo Fonseca manderà ancora una volta in panchina Theo Hernandez: in allenamento provato ancora Alex Jimenez a sinistra

Importante aggiornamento sulle scelte di Paulo Fonseca in vista della gara di domani sera al Bentegodi tra Verona e Milan, sfida delicata per le ambizioni Champions League dei rossoneri.

Secondo Sky Sport questa mattina è stato provato Jimenez titolare come terzino sinistro. La nota emittente dunque riporta come Fonseca sia intenzionato a far sedere nuovamente in panchina Theo Hernandez proprio come successo domenica sera contro il Genoa.