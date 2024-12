Verona Milan, chi gioca tra Abraham e Camarda? Cosa filtra sulla decisione di Fonseca

Verona Milan, chi gioca domani al Bentegodi tra Abraham e Camarda? Cosa filtra sulla decisione di Fonseca sull’attaccante titolare

L’assenza di Morata per Verona Milan causa tonsillite apre il ballottaggio tra Abraham e Camarda per il ruolo di attaccante titolare del reparto offensivo rossonero domani sera al Bentegodi.

Per Sky Sport la decisione di Fonseca dovrebbe essere quella di confermare l’attaccante inglese ex Roma dall’inizio con il giovane talento italiano pronto a subentrare dalla panchina, come già successo col Genoa.