Venezia Inter 0-1, i nerazzurri vincono con fatica: decide Darmian, il resoconto. Le ultimissime notizie sul campionato italiano

L’Inter allenata da Simone Inzaghi vince una partita importantissima. La sfida terminata pochi minuti fa contro il Venezia, infatti, è terminata sul risultato di 0-1 grazie alla rete dell’ex Milan Matteo Darmian.

Grazie a questo successo i nerazzurri vanno ad occupare momentaneamente il secondo in classifica, in attesa delle restanti partite in programma della giornata numero 20 del campionato di Serie A.