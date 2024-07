Vasquez via dal Milan, il portiere nel MIRINO del club di Serie A, tutti i DETTAGLI

Dopo il ritorno al Milan Vasquez potrebbe lasciare i rossoneri ma restare in Serie A. Il portiere è nel mirino di questo club

In queste ore il Torino sta trattando la cessione di Buongiorno al Napoli. Tuttavia il club granata pensa anche ad eventuali colpi in entrata. In tal senso la società è in trattativa avanzata per Devis Vasquez del Milan.

Come riportato da Gianluca Di Marzio si lavora a un prestito con diritto di riscatto. Il Torino vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi, per permettere al portiere colombiano di esserci all’inizio del ritiro estivo.