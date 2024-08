Vanoli a Sky: «C’è un po’ di DELUSIONE per non aver vinto, la differenza col Milan è stata questa! Sugli 8 minuti di recupero dico QUESTO»

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Milan di Serie A 2024/25. Le dichiarazioni

Paolo Vanoli a Sky dopo Milan Torino.

RAMMARICO PER IL PAREGGIO – «Quando vieni a Milano e fai una prestazione del genere e non porti a casa i tre punti un po’ di delusione c’è. Ai ragazzi ho detto di guardare il bicchiere mezzo pieno: è stata una prestazione importante contro una grandissima squadra e la differenza si è vista nei cambi. Finché abbiamo mantenuto certe situazioni i ragazzi han proposto calcio. Dobbiamo essere più fluidi ma i ragazzi non possono neanche dimenticare il lavoro fatto nei 3 anni, si vanno a rifugiare lì nelle difficoltà».

SI ASPETTAVA 8 MINUTI DI RECUPERO? – «Sinceramente speravo di no».

IDEA DI GIOCO – «Ho ereditato un gruppo con una cultura di lavoro importante ma le idee di gioco sono diverse. A me piace difendere di più con la palla tra i piedi. Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno qualità che possono esprimere in questa fase».

PRESTAZIONE DEI NUOVI – «Sono contento dei nuovi. Coco siamo fortunati ad averlo con noi, Adams arricchisce il reparto d’attacco. Abbiamo preso Borna Sosa che ha firmato ieri e oggi si è allenato per la prima volta, abbiamo aggiunto un giocatore di qualità sui quinti ed era un reparto in cui mancava qualcosa. È una rosa incompleta, preferisco avere pazienza e andare a prendere i giocatori mirati».

EMOZIONE DELLA PRIMA IN A – «È stata quasi perfetta».