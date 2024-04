Van Bommel Milan ipotesi concreta: perché sarebbe la soluzione ideale per i rossoneri

Van Bommel Milan ipotesi concreta: perché sarebbe la soluzione ideale per la panchina dei rossoneri. I dettagli

Non tramonta l’ipotesi Van Bommel per la panchina del Milan, sempre a caccia di un sostituto di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Anzi, l’idea è destinata a rafforzarsi nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la pista che porta all’attuale allenatore dell’Anversa sarebbe la soluzione ideale per i rossoneri: il tecnico infatti utilizza il 4-3-3 come modulo base, il che ben si sposerebbe con l’attuale rosa rossonera.