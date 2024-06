Van Basten ha così parlato a Sky a margine della presentazione del libro “C’è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore

Le parole di Van Basten a Sky a margine della presentazione del libro “C’è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore:

BERLUSCONI – «Un grande presidente, il titolo del libro è gusto, è stato unico. Non solo per il Milan ma per lui è stata una grandissima festa (finale contro il Barcellona). Ogni settimana veniva, e parlava alla squadra, era sempre interessante. Ti era vicino quando le cose non erano facili, poi ha comprato tanti giocatori forti e ci ha permesso di vincere tanto»

ZIRKZEE – «Se compri solo lui non so se questo sarà sufficiente, se guardi la squadra di allora dei noi tempi c’erano tanti campioni. Se ne hai tanti così fai belle cose ma se ne hai uno o due che sono meglio degli altri fai poco. Mi piace ma deve ancora crescere.»

RITORNO AL MILAN – «No, il Milan è passato. Il calcio per me è storia»

LEAO – «Continuasse così, fa delle grandi cose e deve continuare così per fare la differenza, lui può diventare un fenomeno»