Valentini Milan, Moncada accelera: serve QUESTA cifra per portarlo a Milanello

Valentini-Milan, il difensore del Boca Juniors è un obiettivo caldo per la sessione estiva: serve questa cifra

Come riferito da TMW, uno degli obiettivi del calciomercato Milan per la prossima estate sarà con ogni probabilità Valentini, difensore centrale del Boca Juniors in scadenza di contratto a dicembre 2025.

Moncada sta lavorando ai fianchi del ragazzo: per cederlo, vista anche l’imminente scadenza contrattuale, gli argentini chiedono una cifra intorno agli 11 milioni di euro. Sul calciatore c’è anche la concorrenza di Inter e Lazio.