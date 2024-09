Valbuena: «Rabiot ha TANTA personalità, penso QUESTO...»

Le dichiarazioni del centrocampista ex Marsiglia, Mathieu Valbuena, sul trasferimento alla corte di De Zerbi di Rabiot

Intervenuto ai microfoni di Canal +, Mathieu Valbuena ha rilasciato queste dichiarazioni su Adrien Rabiot, ex obiettivo di mercato del Milan prima che approdasse da svincolato al Marsiglia. Il passaggio alla corte di De Zerbi dell’ex Juventus ha fatto discutere non poco in Francia visto il passato del centrocampista con la maglia del Psg. Ecco le parole di Valbuena:

DICHIARAZIONI – «Sono rimasto sorpreso, ma in senso positivo. Penso che un top player ha firmato per l’Olympique Marsiglia. Se devo riassumere questa scelta? Trovo che Adrien Rabiot abbia molta personalità ed è questo che mi piace. A me piacciono le persone che hanno personalità, che hanno coraggio, che hanno gli attributi» .