Ungheria, il CT Rossi rivela: «Raspadori mi impressiona»

Le parole del CT dell’Ungheria, Marco Rossi, in vista della sfida decisiva della Nations League dell’Italia: elogi a Raspadori

Il commissario tecnico dell’Ungheria, prossima avversaria dell’Italia in Nations League, Marco Rossi ha parlato ai microfoni del Messaggero. Di seguito le sue parole.

ITALIA-INGHILTERRA, IMPRESSIONATO DA… – «Raspadori, e non solo per il gol, di altissimo contenuto tecnico. Mi è piaciuto il suo modo di stare in campo e la voglia di dialogare con Scamacca, anche lui bravissimo. Ho rivisto il Bonucci della BBC: difensore e regista arretrato».