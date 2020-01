Ultim’ora, Caldara ai saluti: in prestito all’Atalanta

Mattia Caldara si appresta a tornare all’Atalanta: oggi incontro col procuratore a casa Milan

Sembra star per concretizzarsi l’operazione che riporterà Mattia Caldara a vestire nuovamente la maglia dell’Atalanta. Oggi il procuratore Beppe Riso ha incontrato la dirigenza del Milan per definire il futuro del proprio assistito.

Secondo quanti affermato da Gianluca Di Marzio, la formula è il prestito di 18 mesi con diritto di riscatto in favore della Dea che, in collaborazione con il Siviglia, dovrebbe invece girare a titolo temporaneo Simon Kjaer al Milan. Per Caldara l’esperienza in rossonero verrà dunque ricordata come totalmente fallimentare a causa della sfortunata serie di infortuni che di fatto non gli ha mai permesso di scendere in campo nel corso dell’ultimo anno.