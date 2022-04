Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

19.15 – Samp in ritiro – I blucerchiati proseguono i lavori blindati a Verona, alla seduta si sono visti anche il presidente Lanna e i dirigenti Osti e Faggiano. La notizia

17.30 – Sarri è in emergenza – Il tecnico della Lazio recupera solo Luiz Felipe, ma in nove hanno lavorato a parte e sono in dubbio per la sfida contro il Milan. La situazione

15.45 – Lesione per Torreira – Non arrivano buone notizie per la Fiorentina, con il centrocampista fermato da una lesione al muscolo trasverso dell’addome. Le condizioni

13.15 – Malagò su Inter-Juve – Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla della coppa Italia: «Questa sfida valorizza la formula della competizione». Le sue dichiarazioni

11.30 – Lazio, caos biglietti – I tifosi biancocelesti protestano per il caro-biglietti, contro il Milan ci sarà un’invasione rossonera all’Olimpico capitolino. Il caso

9.45 – Parla Veron – «Con Correa e Lautaro mi sono brillati gli occhi, quest’Inter può fare il piccolo Triplete»: così l’ex centrocampista nerazzurro, Juan Sebastian Veron. Le sue parole

8.30 – Stagione negativa – La Juventus ha agguantato la finale di coppa Italia, ma un eventuale trofeo e il quarto posto non salverebbero la stagione. L’editoriale