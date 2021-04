Ultime Notizie Serie A: ecco tutti gli aggiornamenti di oggi – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.50 – Inter, Antonio Conte suona la carica – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Le sue parole

Ore 13.45 – Lazio, parla Inzaghi – Simone Inzaghi presenta Lazio-Spezia, in conferenza stampa. Le sue parole

Ore 13.30 – Atalanta, Gasperini presenta la sfida all’Udinese – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Le sue parole

Ore 13.00 – Genoa, parla Ballardini – Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Le sue parole.

Ore 12.00 – Lazio, Luis Alberto ko con lo Spezia – I controlli in Paideia hanno evidenziato il bisogno di qualche giorno di riposo e terapie per Luis Alberto. Lo spagnolo si è infortunato in allenamento e domani, contro lo Spezia, non ci sarà. Come rivela il Corriere dello Sport, Inzaghi cercherà di recuperarlo per il Verona.

Ore 11.30 – Cagliari, parla Godin – Il difensore del Cagliari Diego Godin ha parlato ai microfoni della testata spagnola AS rilasciando alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in rossoblù, ecco le parole del Faraone.

Ore 11.20 – Focolaio Nazionale, sarebbero 8 i positivi azzurri: il retroscena – Sarebbero otto e non quattro i membri del gruppo squadra della Nazionale italiana positivi al Covid-19. La notizia

Ore 10.30 – Inter, negativi i tamponi dei nazionali: a disposizione per il Bologna – Sono tutti negativi i tamponi dei calciatori dell’Inter rientrati dagli impegni con le Nazionali. Conte non avrà così defezioni.

Ore 9.40 – Conferenza stampa Iachini: «Non pensavo di tornare a Firenze. Fiducia in Vlahovic» – L’allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa. Le parole

Ore 9.20 – Focolaio Nazionale, la Serie A rischia la zona rossa – Il focolaio sviluppatosi nella Nazionale Italiana preoccupa non poco la Serie A alla vigilia della ripresa del campionato: perché non rinviare l’intera giornata? L’editoriale

Ore 9.00 – Napoli, che potenza l’attacco: numeri da paura per i calciatori offensivi – Il Napoli di Gattuso non delude in quanto a gol e l’attacco ha grandi numeri: quasi tutte le reti sono segnate da calciatori offensivi. I numeri

Ore 8.40 – Focolaio Nazionale, tra i membri dello staff positivi anche Vialli e De Rossi – Tra i quattro membri dello staff dell’Italia positivi al Covid-19 ci sarebbero anche Vialli e De Rossi. La notizia

Ore 8.20 – Inter, Conte suona la carica: le sue squadre accelerano nel finale di stagione – Tre partite in una settimana per l’Inter che può contare sul fattore Conte. La notizia