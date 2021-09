Ultime Notizie Serie A: striscione contro Allegri, Koulibaly vuole vincere

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Napoli, Koulibaly è rimasto per vincere: ha fatto una promessa a se stesso – Kalidou Koulibaly è uno dei grandi leader del Napoli, in estate doveva partire ma è rimasto per vincere. La notizia

Ore 9.15 – Juventus, striscione a La Spezia contro Allegri: «Sei tu l’errore tecnico» – Sugli spalti del Picco in Spezia-Juventus è apparso uno striscione rivolto all’allenatore bianconero. Lo striscione

Ore 8.40 – Roma, da Rui Patricio ad Abraham: la squadra di Mourinho parla inglese – Contro l’Udinese, la Roma scenderà in campo con cinque calciatori con esperienze in Premier League: la squadra di Mourinho parla inglese. La notizia

Ore 8.20 – La Juventus si aggrappa ai giovani “reietti”, il Milan alle sostituzioni – La Juventus si iscrive finalmente al campionato cogliendo grazie ai suoi giovani la prima vittoria mentre il Milan affianca l’Inter in vetta. L’editoriale