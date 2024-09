Ulivieri a Sampnews24: «Metto il Milan in QUESTA POSIZIONE per la LOTTA SCUDETTO». Le sue dichiarazioni in esclusiva

Renzo Ulivieri, allenatore dei blucerchiati tra il 1981 e il 1984, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24. Di seguito le sue parole sul Milan e sulla lotta Scudetto.

A proposito di Serie A: chi vede come favorita per lo Scudetto dopo queste prime partite?

«Favorite al momento non ce ne sono. È stato un inizio particolare, con alcune squadre in difficoltà, come l’Atalanta, l’Inter o il Milan. In cima alla classifica ci sono squadre come l’Empoli o il Torino che probabilmente non potranno lottare per lo Scudetto. Poi è ovvio, stare lassù è bello, ti dà entusiasmo e corsa, e ad oggi queste squadre meritano la posizione che occupano: bisognerà vedere come renderanno a lungo respiro. Può darsi che Milan, Inter e Atalanta ripartano. C’è anche da considerare gli impegni su più fronti di tante squadre, e il Napoli, da questo punto di vista, è avvantaggiato».