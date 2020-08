Ufficiale, Thiago Silva è un nuovo giocatore del Chelsea: ecco le prime parole del centrale brasiliano in maglia blues

Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri a Milano, Thiago Silva da oggi è un nuovo giocatore del Chelsea. Per il centrale brasiliano quella londinese sarà la prima esperienza inglese, la terza europea dopo quelle vissute con la maglia di Milan e Psg.

THIAGO SILVA – «Sono così felice di unirmi al Chelsea. Sono lieto di far parte dell’entusiasmante squadra di Frank Lampard per la prossima stagione e sono qui per lottare per i titoli. A presto, fan del Chelsea, non vedo l’ora di giocare allo Stamford Bridge!».