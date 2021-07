Ufficiale, il Milan sfiderà il Modena in amichevole: quando e dove

Il prossimo sabato (24 luglio) il Milan sfiderà il Modena a Milanello per il secondo match amichevole della stagione dopo quello disputato contro la Pro Sesto (terminato 6-0).

La gara sarà nuovamente a porte chiuse ma potrà essere seguita LIVE su Milan TV visibile anche per gli abbonati DAZN.

Another Saturday of football awaits us: #MilanModena at Milanello ⚽

Un altro sabato di calcio ci aspetta ⚽

A Milanello i rossoneri sfidano il Modena: Live su Milan TV 📺

❗ L’amichevole sarà a porte chiuse e quindi non accessibile al pubblico ❗#SempreMilan pic.twitter.com/xCxr3Ws0vQ

— AC Milan (@acmilan) July 20, 2021