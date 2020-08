Ufficiale, Gaich va al CSKA Mosca: niente Milan per l’attaccante

Adolfo Gaich è un nuovo giocatore del CSKA Mosca: il centravanti argentino ha lasciato il San Lorenzo per 8,5 milioni

Ufficiale, Adolfo Gaich è un nuovo giocatore del CSKA Mosca: il centravanti argentino si è trasferito dal San Lorenzo per 8,5 milioni di euro. Un acquisto importante da parte del club russo che brucia così la (fiacca) concorrenza del Milan.

I rossoneri non hanno mai realmente sferrato il colpo decisivo per l’acquisto di Gaich, l’interesse per il centravanti argentino non ha mai avuto un reale seguito.