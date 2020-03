Uefa, secondo Marca l’ente federale sembra aver deciso per la momentanea sospensione di Champions ed Europa League: a rischio Euro 2020

Secondo quanto affermato da Marca, in giornata dovrebbe arrivare la decisione della Uefa riguardo alle gare in programma per il prossimo turno di Champions ed Europa League. L’ente federale, spiega il giornale spagnolo, dovrebbe scegliere di sospendere le competizioni continentali per l’emergenza coronavirus che ha ormai assunto, spiega l’OMS, i caratteri della pandemia.

A rischio ci sarebbero anche i futuri Europei in programma a giugno 2020. Il rinvio appare la soluzione più probabile, o di qualche settimana o addirittura di un anno.