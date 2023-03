Udinese, Sottil: «Milan una corazzata. Li affrontiamo con coraggio»

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, parla così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

MOMENTO – «La squadra sta bene, veniamo da risultati importanti su due campi molto difficili, con Atalanta ed Empoli. I ragazzi hanno tutti alzato il proprio livello personale prestazionale, la cura dei dettagli, la concentrazione per metterli al servizio della squadra, invertendo la rotta e cercando sempre la vittoria. Siamo molto determinati per questa partita, consapevoli delle nostre qualità, pur rispettando la grande forza del Milan. Però, come dico sempre, giochiamo in casa e vogliamo fortemente ripetere e migliorare la prestazione, perché solo con la prestazione si può raggiungere un grande risultato. La settimana di lavoro è stata molto intensa e serena»

MILAN – «Il Milan è e rimane una corazzata, una squadra che fa dell’organizzazione una forza ma anche nell’individualità hanno giocatori che in qualunque momento possono tirare fuori la giocata dal cilindro, contando anche i giocatori che possono entrare a partita in corso. Ibrahimovic è uno di questi. Detto questo, noi abbiamo la determinazione e la voglia di fare la nostra gara, sono ripetitivo ma è un concetto importante. Non dobbiamo guardare gli altri giocare, ma dobbiamo affrontare la sfida con coraggio, con la giusta e sana spregiudicatezza ed essere concentrati al massimo, con e senza il possesso della palla. Anche noi abbiamo giocatori e un’idea di calcio che ci hanno dato tanto quest’anno. Per questo sono continto che l’Udinese si giocherà dall’inizio alla fine la gara»