Tuttosport – Scaroni: «Fiducia massima in Pioli e Maldini»

Tuttosport: Paolo Scaroni smentisce per l’ennesima volta le voci su Rangnick, quando sembrerebbe tutto deciso

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport in onda su Radio Uno. Ecco le sue parole riportate dal quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina.

«Per il momento abbiamo fiducia in Pioli, che sta facendo bene ed è un serio professionista. Io non so se arriverà il manager tedesco. Le scelte le fa Gazidis, non so neanche quando parla con altri candidati. Noi abbiamo fiducia in Pioli e in Maldini».