Tuttosport: Milan su Matic se dovesse partire qualcuno a centrocampo

Il Milan starebbe pensando anche agli acquisti nel reparto di centrocampo. Matic in prima fila ma solo in caso di cessioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan avrebbe individuato in Matic nel rinforzo ideale per il centrocampo: giocatore d’esperienza (dopo Ibra la politica under23 è stata ridimensionata) e contratto in scadenza anche se con stipendio elevato.

L’arrivo del serbo dipenderà soprattutto dalle cessioni: i nomi in lista sono Kessie e Paquetá. Per il brasiliano solo per un’offerta superiori ai 35 milioni.