Tuttosport- 25 milioni di euro per Zaracho. Milan chiamato a decidere

Tuttosport, il Milan ottenuto il si di Zaracho dovrà ora trattare con il Racing per trovare un accordo economico che accontenti entrambi i club. Le ottime prestazioni in Argentina di del centrocampista hanno attirato le attenzioni diversi club europei, tra i quali proprio quello rossonero

15 NON BASTANO- Come riportato da Tuttosport questa mattina, l’offerta da 15 milioni di euro dei rossoneri non risulterebbe sufficiente in quanto il Racing chiede 25 milioni per il suo asso, classe 1998.