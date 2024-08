Turco Milan Futuro, TUTTO FATTO per il nuovo attaccante: i DETTAGLI e la FORMULA dell’affare per l’ex Juve

Nicolò Turco sarà un nuovo giocatore del Milan Futuro: tutto fatto per il trasferimento dell’ex attaccante della Juventus, attualmente in forza al Salisburgo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, arriverà in prestito con opzione di acquisto.

PAROLE – «Affare fatto e confermato! Nicolò Turco al Milan dal Salisburgo in prestito con opzione di acquisto. Contratto fino al 2028 (1+3). La Juventus ha il 20% sulla vendita».