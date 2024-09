Tudor Milan, la POSIZIONE del club è chiara: l’allenatore farebbe QUESTO in caso di CHIAMATA. Cosa filtra sull’ex Lazio

Tra i nomi nella lista del Milan come eventuale successore di Fonseca in panchina c’è anche Igor Tudor.

Il croato, reduce dall’esperienza alla Lazio chiusa al termine della passata stagione, non ha mai guidato una squadra importante come quella rossonera. Dalla sua, tuttavia, Tudor ha il fatto che conosce bene il calcio italiano e la Serie A. Il Milan lo apprezza e lui stesso, in caso di chiamara, risponderebbe subito si. A scriverlo è Gazzetta.it.